56 saat evdeyiz

Dün çarşı pazarlarda önceki günlere oranla yoğunluk yaşandı. Genelgeye göre dün akşam 21:00’de başlayan yasak, pazartesi sabah 05:00’e kadar kesintisiz devam edecek. Yani 56 saatimiz aralıksız olarak evde geçecek.

NERELER AÇIK OLACAK?

Bu yasak sırasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikâmetlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında satış olmayacak. Lokanta ve restoran tarzı işyerleri de 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verecek.

İstanbul'da dün sokağa çıkma yasağına saatler kala, alışveriş ve iş çıkışı yaşanan yoğunluktan dolayı trafik yer yer durma noktasına geldi.