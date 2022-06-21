550 bin kişiyi ilgilendiriyor... Bedelli Meclis’te

Haberin Devamı

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın verdiği bilgiye göre, bakaya, yoklama kaçağı ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyenler bir defaya mahsus olmak üzere yasadan yararlanacak. Bu durumdakiler başvurularını yapıp bedelini ödemek koşuluyla bedelli askerlik yapabilecek. Mevcut bedelli ücretinden daha yüksek olması beklenen bu durumdakilerin ödeyecekleri ücretleri Milli Savunma Bakanlığı belirleyerek açıklayacak.

Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri ya da herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurtiçinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlara yönelik de düzenlemeye gidiliyor. Bu durumda yaklaşık 2 bin kişinin bulunduğu belirtiliyor.

72 YAŞA KADAR UZATMA

Haberin Devamı

Genelkurmay Başkanı’nın yaş haddi de uzatılıyor. Birer yıllık süre uzatımlarıyla 72 yaşına kadar görev yapabilmelerine olanak sağlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde düzenlemeden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yararlanabilecek ve görev süresi uzatılabilecek.

Astsubaylar 9. derece birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlayacak. Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ek sınav hakkı getiriliyor.

UYUŞMAZLIKLAR

Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenleme de düzenlemeye gidiliyor. Teklif, firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için bu durumdaki kişiler için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçilmesini de içeriyor.

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemeleri yetkili kılınıyor.