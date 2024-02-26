55. sokak’ta ‘Fahri müfettiş’ protestosu

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Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapatırken, durumu korna çalarak protesto etti. 55. sokak mağduru sürücü Volkan Karakaş, “Fahri müfettiş nezdinde emekli bir polis memuru tarafımıza defalarca ceza yazmaya başladı. 1, 2, 3 derken baktım ki mağduriyet sadece benimle kısıtlı değilmiş. Şu anda WhatsApp’ta grup kurduk 150 kişiye ulaştık. Esenler’de binlerce insan var. Konvoy yaptık; herkes bu insandan şikâyetçi. Aynı günde ve aynı saatte tarafımıza 7-8 tane ceza yazıp göndermekte. Mahkemeye başvurduğumuz için biz bu kişiye ulaştık. Emekli bir polis memuru. Bana ceza yazıldığı gün, elimde videolar fotoğraflar olmasına rağmen, Esenler dışında olmama rağmen tarafıma 7 adet ceza yazmış” dedi.