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55. sokak’ta ‘Fahri müfettiş’ protestosu

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#Esenler#Fahri Müfettiş#Protesto
55. sokak’ta ‘Fahri müfettiş’ protestosu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 07:00

Esenler’de bazı araç sürücülerine Davutpaşa Mahallesi 55. sokakta aynı gün ve aynı saatte defalarca trafik cezası yazıldı. Durumu protesto etmek isteyen sürücüler araç konvoyu oluşturarak 55. sokağa geldi.

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Sürücüler tekrar ceza yazılmaması için araç plakalarını kapatırken, durumu korna çalarak protesto etti. 55. sokak mağduru sürücü Volkan Karakaş, “Fahri müfettiş nezdinde emekli bir polis memuru tarafımıza defalarca ceza yazmaya başladı. 1, 2, 3 derken baktım ki mağduriyet sadece benimle kısıtlı değilmiş. Şu anda WhatsApp’ta grup kurduk 150 kişiye ulaştık. Esenler’de binlerce insan var. Konvoy yaptık; herkes bu insandan şikâyetçi. Aynı günde ve aynı saatte tarafımıza 7-8 tane ceza yazıp göndermekte. Mahkemeye başvurduğumuz için biz bu kişiye ulaştık. Emekli bir polis memuru. Bana ceza yazıldığı gün, elimde videolar fotoğraflar olmasına rağmen, Esenler dışında olmama rağmen tarafıma 7 adet ceza yazmış” dedi.                 

 

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#Esenler#Fahri Müfettiş#Protesto

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