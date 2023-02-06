51 ilde okullara kar tatili

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Eğitim öğretime ara verilen diğer iller şöyle:

Burdur, Erzurum, Şanlıurfa, Kütahya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Sivas, Tunceli, Hâkkari, Bayburt, Yozgat, Çanakkale Malatya, Batman, Muğla, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Giresun, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Kars, Ağrı, Kırşehir, Ardahan, Düzce, Konya, Bilecik, Bursa, Kırıkkale, Aksaray, Sakarya, Şırnak ile Antalya, Adana, Bitlis’in bazı ilçelerinde hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Muş, Elazığ, Bingöl ve Siirt’in bazı ilçelerinde ise okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca Çankırı, Tokat ve Yalova’da da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İSTANBUL, Ankara başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde okullar tatil edildi. Eğitim öğretime ara verilen diğer iller şöyle: Burdur, Erzurum, Şanlıurfa, Kütahya, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Sivas, Tunceli, Hâkkari, Bayburt, Yozgat, Çanakkale Malatya, Batman, Muğla, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Giresun, Afyonkarahisar, Isparta, Denizli, Kars, Ağrı, Kırşehir, Ardahan, Düzce, Konya, Bilecik, Bursa, Kırıkkale, Aksaray, Sakarya, Şırnak ile Antalya, Adana, Bitlis’in bazı ilçelerinde hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Muş, Elazığ, Bingöl ve Siirt’in bazı ilçelerinde ise okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca Çankırı, Tokat ve Yalova’da da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

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Öte yandan Balıkesir’de Kazdağları Milli Parkı, kar yağışı nedeniyle geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkii dün 19.00 itibarıyla araçların geçişine kapatıldı.