501.V2 nedir? Koronavirüsün ikinci mutasyonu '501.V2' virüsü ortaya çıktı

Koronavirüs mutasyonu 501.V2, ile ilgili gelişmeler son değerlendirmeler ile takip ediliyor. Dünyayı endişe eden "SARS-CoV-2 VUI 202012/01" mutasyonu bilim insanlarının çalışmalarını yoğunlaştırırken yeni mutasyonun daha bulaşıcı olduğu bildirildi.

501.V2 MUTASYONU NEDİR?

501.V2 Varyantı veya kısaca 501.V2 , SARS-CoV-2'nin, yani COVID-19'a neden olan virüsün mutasyona uğramış bir varyantıdır . Varyant ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildi ve 18 Aralık 2020'de ülkenin sağlık departmanı tarafından rapor edildi.

Araştırmacılar ve yetkililer, varyantın yaygınlığının, altta yatan sağlık durumu olmayan gençler arasında daha yüksek olduğunu, ancak yine de ciddi sonuçlara yol açtığını bildirdi. bu durumlarda hastalık.

Güney Afrika sağlık departmanı ayrıca varyantın COVID-19 salgınının ikinci dalgasına neden olabileceğini belirtti.Ülkede, virüsün diğer önceki suşlarından daha hızlı yayılan varyant nedeniyle.

Bilim adamları, varyant, çünkü üç mutasyonun, insan hücrelerine daha kolay bağlantısını sağlar çeşitli mutasyonlar içerdiği not reseptör bağlayıcı alan içinde (RDB) başak glikoprotein N501Y de dahil olmak üzere virüs, (bir değişiklik dan asparagin (N) , tirosin (Y), [5] de amino asit pozisyon 501). Bu özel mutasyon, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta da tespit edilmiştir.