500 binlik teröristler etkisiz hale getirildi

Jandarma komando timleri önceki gün Tunceli’nin Ovacık kırsalında operasyon düzenledi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan ve 500 bin TL ödülle aranan ‘Mahsum’ kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğunu açıkladı. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin arasında 500 bin TL ödülle aranan, örgütün sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu ‘Piro Serhat’ kod adlı Özer İnce de vardı.

IRAK’TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık ayrıca Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde PKK’lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk, Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor” denildi.