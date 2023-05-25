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'500 bin Suriyeli’yi gönderdik'

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#Erdoğan#Hemşehri Buluşması#Mamak
500 bin Suriyeli’yi gönderdik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da Mamak Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen Hemşehri Buluşması’nda özetle şunları söyledi:

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MUTLAKA SANDIĞA

“Her vakit olduğu gibi siz ne diyorsanız onu söylüyoruz. Siz hangi istikameti gösteriyorsanız oraya doğru yürüyoruz. Bunun için sizlerden çevrenizdeki komşularınızı, eşinizi, dostunuzu, akrabanızı mutlaka sandığa gitmeye ve tercihini doğrudan yana kullanmaya teşvik etmenizi bekliyorum. Sinan Oğan ile pazar akşamı bu zaferi milletçe kutlayacağız. Şimdi kafayı mültecilere taktılar. Gelir gelmez göndereceğiz diyorlar. Biz Almanya’yı, Fransa’yı, Amerika’yı görmezden gelemeyiz. Onlar nasıl bu mülteciler ile ilgili adımlarını belli bir program içinde yapıyorlarsa, biz de aynı şekilde yapıyoruz.

KONUTLAR YAPILIYOR

Şu an itibarıyla 500 bin civarında mülteciyi Suriye’nin kuzeyindeki briket evlere göndermeye başladık. Bir diğer adımı da atıyoruz, o da Katar ile müşterek attığımız adımda 1 milyon mülteciyi iskân edebileceğimiz konutların yapımı devam ediyor. Biz ihanet şebekesi değiliz, biz Ensar’ız, Ensar. Muhacirlere de o şekilde yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı, kendisine açılan krediyi yanlış ittifaklara, yanlış yollara, yanlış hayallere saparak heba etti. Ne diyordu? Ben hesap uzmanıyım. Sen nasıl hesap uzmanısın ki toplam oyları bir puan eden partilere kalktın 40’a yakın milletvekili verdin? Şu anda Cumhur İttifakı, 323 parlamenterle parlamentoda yerini aldı.

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Tek vaadi ülkeyi parlamenter sistemine geçirmek oldu, bunun için de attığı adımı tutturamadı. Kampanyasında bundan vazgeçti. Hepsinden öte gurur kaynağımız olan savunma sanayisine bile saldırdılar. Yatırımlarımıza saldırdılar. İş durdurma yoluna gittiler. Kredi kaynaklarımızı tehdit ettiler.”

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#Erdoğan#Hemşehri Buluşması#Mamak

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