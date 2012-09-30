500 BİN LİRALIK YATLA KAYALARA ÇARPTILAR

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Olay, Fenerbahçe’deki Kalamış Yat Limanı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi.



LÜKS YATLA KAYALIKLARA UÇTU / WEB TV

TEKNEYLE KAYALIKLARA ÇIKTILAR / FOTO-GALERİ

Bir enerji şirketinde yöneticilir yaptığı öğrenilen Z. A. E.’ye ait ‘Poyraz’ isimli motor yatın kaptanı, yatın temizliği için 3 kişiyle anlaştı. İddialara göre, temizlik için tutulan 3 kişi sabaha kadar yatta eğlence düzenledi. Motor yatı sabah saatlerinde teslim etmesi gereken 3 kişi, motor yatla gezmeye karar vererek yat limanından çıktılar. Bir süre denizde motor yatla gezen bu kişiler, yat limanına dönmek istediler. Motor yatı kullanan şahıs, yat limanına girmeye çalışırken dümenin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan motor yat, 30 deniz mili hızla mendireğin kenarındaki kayalara çarptı. Kayalıklara çıkmış şekilde son anda duran motor yatta bulunanlardan bir kişi hafif şekilde yaralandı.



Yat limanında kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, yattaki diğer 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık raporunun alınmasından sonra polis merkezine götürülen zanlıların, hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.