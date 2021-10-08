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500 bin dolarlık tuzak! Oyun böyle bozuldu

#Dolandırıcılık#Esenyurt#Polis
500 bin dolarlık tuzak Oyun böyle bozuldu

İstanbul Sarıyer'de polisin baskın yaparak uyuşturucu kullanırken yakaladığı İran uyruklu Saeed K.(39)'nn evine giderek 500 bin dolar karşılığında polisin düzenlediği tutanağı yırttıracaklarını iddia edip para isteyen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin  istedikleri parayı pazarlık sonucu 170 bin dolara düşürdükleri, almaya geldikleri Esenyurt'ta bir kafede gözaltına alındıkları öğrenildi.

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Sarıyer'de oturan İran uyruklu Saeed K. 29 Eylül 2021 tarihinde polise başvurarak kendisinden tehditle para istendiğini söyleyerek yardım istedi. Poliste verdiği ifadesinde bir kafeterya işlettiğini söyleyen Saeed K., bir süre önce polisin evine yaptığı baskında uyuşturucu kullanırken yakalandığını ve hakkında işlem yapıldığını söyledi. Bu olaydan kısa süre sonra evine gelen daha önceden tanıdığı iki kişinin "Bize 500 bin dolar verirsen polisin senin hakkındaki işlemi iptal ettiririz. Bizim tanıdıklarımız var. Bu parayı vermezsen seni sınır dışı edecekler." deyip tehdit ettiklerini söyledi. Şüphelilerin 500 bin dolar para istediğini anlatan Saeed K. "Onlara param olmadığını söyleyince pazarlık yaptılar. Pazarlık sonucu 170 bin dolar para anlaştık. Parayı hazırlamak için onlardan süre isteyince evden ayrıldılar." dedi.

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PARAYI ALMAYA GELDİKLERİ KAFETERYADA YAKALANDILAR

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Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Saeed K.'ya şüphelileri telefonla arayarak parayı vermek için randevu vermesini istedi. Şüpheliler parayı Esenyurt'ta bulunan bir kafeteryaya isteyince operasyon için düğmeye basıldı. Polis şantaj parasının verileceği kafeterya da güvenlik önlemleri aldı. Saeed K.'nın yanına gelerek parayı isteyen şüpheliler,  seri numaraları alınmış parayı aldıktan hemen sonra  polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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#Dolandırıcılık#Esenyurt#Polis