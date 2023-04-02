50 yıl sonra ‘Baykal’sız ilk seçim

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1973 yılında ilk defa Antalya’dan milletvekili seçilen Baykal, 50 yılda CHP listelerinden 10 kez girdiği milletvekilliği seçiminde, 9 kez 1’inci sırada kendisine yer buldu. Antalya’dan 17 milletvekili, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapacak. 2018’de gerçekleştirilen seçimde 5 milletvekili çıkaran CHP’de aday adaylığına 109 kişi başvurdu. Ancak bu seçimde CHP’de 50 yıllık bir değişim yaşanacak. Partinin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın vefatıyla birlikte, CHP, Antalya’da 50 yıl sonra ilk defa Baykal’ın olmadığı bir listeyle seçime girecek. Baykal, 11 Şubat’ta Ankara’da hayatını kaybetti. Baykal’ın ardından CHP’de 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimde Antalya’da ilk sıradan kimin aday gösterileceği merak konusu oldu.