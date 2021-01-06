50 yaşındaki kadın yatağında ölü bulundu

Olay, Sahipata Mahallesi 911 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşayan Raziye K.’dan birkaç gündür haber alamayan kardeşi polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri kapının açılmaması üzerine bölgeye 112 Acil servis ekiplerini de isteyerek eve komşularının yardımı ile girdi. Raziye K.’yı yatağında hareketsiz bulan ekipler yaptıkları kontrollerden kadının öldüğünü tespit etti.

Kadının cansız bedeni adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.