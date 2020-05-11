50 gün sonra ‘merhaba sokak’

İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs salgınında en riskli yaş grubu olduğu için sokağa çıkma yasağı getirdiği 65 yaş ve üstü vatandaşlar için dün ilk ‘izin günü’ydü. Birçoğu saat 11.00’den sonra sokaklardaydı. 4 saatlik izinde kimi yürüdü, kimi banklarda oturup gazete okudu, kimi de arkadaşlarıyla buluştu. Banklarda sosyal mesafenin korunmasına dikkat edildi. Polis ve zabıta ekipleri de sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul’un Anadolu yakasında Caddebostan sahili dolup taştı. Bağdat Caddesi de yine aynı şekilde kalabalıktı. Normal zamanlarda günde binlerce kişinin ziyaret ettiği Eyüp Sultan Türbesi de 65 yaş ve üstü vatandaşların akınına uğradı. Türbede dualar okuyanlar, birbirlerine çok yaklaşmamaları için polisler tarafından uyarıldı. Eyüp Sultan’ı ziyarete gelen 83 yaşındaki Suat Koyuncu, bu kadar kalabalık olmasını beklemediğini belirterek, “Gerçekten çok kalabalık. Duamı edip hemen buradan ayrılacağım. Maske taksak ne olur bazıları mesafeye hiç dikkat etmiyor” dedi. İşte sokaklardabazı görüşler:

Fikri Yolcu (78): “İki aydır dışarı çıkamıyordum, artık bacaklarım ağrımaya başladı. Evde spor falan yapıyoruz ama yeterli değil. Hastalığım yok çok şükür. Devletimiz bize böyle bir hak tanıdı, çıktık dışarı dolaşıyoruz. Cami cemaatinden de arkadaşlar gelecek. Hasret kaldık sohbet etmeye.”

3 AYDIR EVDEYDİM

Nebibe Dinç (74): “3 aydır dışarı çıkmıyordum. Çocuklarım, torunlarım isteklerimi getiriyordu. Bir zamanlar onlar bize muhtaçtı şimdi biz onlara. Devletimiz izin verdi işte ben de çıktım geziyorum, 1 saate döneceğim evime. Evimizde kalalım, evimizde kalırsak bu hastalığı yeneriz.”

Sevil Ziber (69): “11 Mart’tan beri evdeyim. Dışarıya çıkmayı çok özlemişiz. Bir de hafta arası bir gün müsaade etseler çok iyi olacak. Erkekler rahat. Bütün gün keyif yapıyorlar. Benim eşim kurabiyelerden, pastalardan kilo aldı ama ben evde iş yapmaktan alamadım. Bir de sahile gelince çok yaşlı insan gördüm. Bu kadar yaşlı olduğunu zannetmiyordum.”