‘50+1 için adım atılıyorsa seçimin eli kulağındadır’

SALDIRILARI LANETLİYORUZ

“Uzaktan kumandalı çeteler,

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a, basın mensupları Orhan Uğuroğlu ile Afşin Hatipoğlu’na kalleşçe saldırdılar. Bu yaşadıklarımız sıradan olaylar değildir. Demokrasiye darbedir, terördür. Biz bu saldırıları lanetliyoruz. Saray hükümetinin failleri bir an önce yakalayarak, yargıya teslim etmesini, yargının da hızla gereğini yapmasını bekliyoruz. Bu organize terör saldırılarının en kısa sürede tüm yönleriyle aydınlatılması gerekir.

EN AZ 105 MİLYON DOZ AŞI GEREK

Salgına karşı toplumsal bağışıklık kazanmamız için nüfusun en az yüzde 60’ını aşılamak gerekiyor. Yani 4.5 milyon Suriyeli ile beraber, en az 105 milyon doz aşıya ihtiyaç var. Geriye kalan 102 milyon doz aşı ne zaman gelecek? Onu kimse bilmiyor. Olmayan aşının tanıtım kampanyası mı olur? Hükümet yalakası şarkıcıların, türkücülerin aşıda ne önceliği var? Bu ülkede genç AK Parti MKYK üyelerinin ne önceliği var?

TEKTAŞ YERİNE AYÇİÇEK YAĞI

Hayat pahalılığı milletimizi inim inim inletiyor. TÜİK’in enflasyonuyla, çarşı pazarın enflasyonu arasındaki makas ikiye katlanmış. Şahsım hükümetiyle ülkemiz kara mizah ülkesi oldu. Raflarda ayçiçek yağı artık tek taş pırlanta muamelesi görüyor. Gençlerimiz tek taş pırlantayı bırakıp 5 litrelik ayçiçek yağıyla evlilik teklifi yapmaya başlamış.

DEVLET KRİZİNİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ

(TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ‘Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir’ sözleri) Cumhurbaşkanlığı makamı artık vatandaşların tamamını kucaklamıyor. Aslıda bu ülkemizin içine düştüğü devlet krizinin en önemli sebebi bu. Yaşadığımız buhranın da en önemli gerekçelerinden biri bu.

KORKU DAĞLARI BEKLİYOR

(AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın, ittifak açıklaması ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin seçim barajı ile ilgili değerlendirmeleri) Yüzde 50 artı 1’i tutturmak için adımlar atılmaya başlanmışsa, seçimin eli kulağında demektir. Diğer taraftan hükümetin ve ortağının koltuklarını koruyabilmek için Siyasi Partiler Kanunu kapsamında seçim sistemiyle oynamaya başlamaları da korkunun dağları beklediğini göstermektedir.”