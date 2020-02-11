5 yıl kaçakmış

Gaziantep’teki Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyesi Uğur Kalkan, 31 Mayıs 2017’de Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) başvurarak, Akkent Camisi inşaatına ait işyeri dosyası ve tescil belgesi olup olmadığını sordu. BİMER soruyu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne yöneltti. Verilen yanıtta “Parsel üzerine kayıtlı bir tescil bulunmamaktadır. Belediyenin yapı ruhsatını göndermesi halinde işlem başlatılacaktır” denildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 5 Haziran 2017’de toplanarak cami inşaatı için imar planı düzenlemesi yaptı. Toplantı tutanağında, “Akkent Mahallesi’nde bölge halkına büyük ölçekli bir cami alanının hizmet etmesi amacıyla imar plan değişikliği yapılmasına gerek duyulmuştur” denildi. Komisyon üyesi Kalkan ise bu değişikliğe karşı çıkarak “İmar planına aykırı yapılmış ibadethanenin meclis gücü kullanılarak yasal hale getirilmesine yönelik plan değişikliğine muhalifim” dedi. Bu arada mimar Zeynep Küçükcan da bilirkişi raporunda eşinin tali kusurlu gösterilmesine karşı çıktı.