5. yargı paketi Meclis’te

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Teklifle, boşanmış ebeveynler arasında anlaşmazlık halinde uygulanan “çocuk haczi” kaldırılıyor. Yeni teklifle, çocuk teslimi ve çocukla görüşmeye dair kararlar, icra sisteminin dışına çıkarılıyor. Bu uygulama, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Çocuk tesliminde sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog gibi uzmanlar görevlendirilecek. Velayet hakkına sahip anne veya babanın, kişisel ilişkinin kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde velayet sahibi değiştirilebilecek. Kural ihlaline göre disiplin hapsi 3 aya kadar uzayabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Çocuğun; annesini, babasını veya akrabalarını görmek en temel hakkı. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak” dedi.

İcra sistemine ilk defa getirilen yöntemle borçluya, haczedilen malını rızasıyla doğrudan satma hakkı tanınıyor. Borçlu, hacizli malın satışını kendisi isteyebilecek. Borçlunun 15 günde satışı yapıp borcunu kapatmaması halinde icra müdürlüğü el koyacak. İcralık malların mezat salonlarında fiziki satış şartı da kalkıyor.