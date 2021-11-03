5. yargı paketi Meclis’te

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan, Bidena Rahatsızız demişti Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyorErdoğan, Biden'a 'Rahatsızız' demişti! Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyor#Dedeağaç Üssü
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Tezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mıTezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mı?#Tezkere
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Meteoroloji uyardı Dikkat: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji uyardı! Dikkat: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Haftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek olduHaftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek oldu!#Avustralya
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
Pereiranın yerine Mesut Özil gelebilir"Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!"#Nuri Şahin
İlber Ortaylıdan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olurİlber Ortaylı'dan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olur#Berk Acar
Ünlü manken annesini anlattı: Süslü Lalenin gurbet öyküsüÜnlü manken annesini anlattı: Süslü Lale'nin gurbet öyküsü#Şebnem Schaefer
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bittiDemet Şener ile Cem Küpeli'nin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti#Demet Şener
HABERLERGündem Haberleri

5. yargı paketi Meclis’te

#5. Yargı Paketi#Çocuk Haczi#TBMM
5. yargı paketi Meclis’te

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan 5. Yargı Paketi, İcra İflas Yasası ile bağlantılı bazı yasalarda 54 maddelik değişiklik içeriyor.

Haberin Devamı

Teklifle, boşanmış ebeveynler arasında anlaşmazlık halinde uygulanan “çocuk haczi” kaldırılıyor. Yeni teklifle, çocuk teslimi ve çocukla görüşmeye dair kararlar, icra sisteminin dışına çıkarılıyor. Bu uygulama, Adalet Bakanlığı bünyesinde Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri tarafından yürütülecek. Çocuk tesliminde sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog gibi uzmanlar görevlendirilecek. Velayet hakkına sahip anne veya babanın, kişisel ilişkinin kurulmasına dair kararın gereklerini yerine getirmemesi halinde velayet sahibi değiştirilebilecek. Kural ihlaline göre disiplin hapsi 3 aya kadar uzayabilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal “Çocuğun; annesini, babasını veya akrabalarını görmek en temel hakkı. Bu kapsamda artık harç alınmayacak ve tüm masraflar devlet bütçesinden karşılanacak” dedi.

İcra sistemine ilk defa getirilen yöntemle borçluya, haczedilen malını rızasıyla doğrudan satma hakkı tanınıyor. Borçlu, hacizli malın satışını kendisi isteyebilecek. Borçlunun 15 günde satışı yapıp borcunu kapatmaması halinde icra müdürlüğü el koyacak. İcralık malların mezat salonlarında fiziki satış şartı da kalkıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#5. Yargı Paketi#Çocuk Haczi#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer
Midilli kâbusu

Midilli kâbusu

#Yunanistan