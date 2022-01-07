5 soruda 7 günlük karantina

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayımŞevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım#Şevki Yılmaz
Yabancılar, 2023 hesaplarını değiştirmeye başladıYabancılar, 2023 hesaplarını değiştirmeye başladı#AK Parti
Finansa komşu büyük dönüşüm: 1442 konutluk projede temel atıldıFinansa komşu büyük dönüşüm: 1442 konutluk projede temel atıldı#Finans Merkezi
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor#FETÖ
Bakan Özerden yüz yüze eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yokBakan Özer'den 'yüz yüze' eğitim açıklaması: Alarm verecek bir durum yok#Mahmut Özer
Teslaya bindik TOGGa gittik: CES 2022ye elektrikli araçlar ve teknolojileri damga vurduTesla'ya bindik TOGG'a gittik: CES 2022'ye elektrikli araçlar ve teknolojileri damga vurdu#Togg
Erdoğan tek tek anlattı Savunma sanayiinde büyük dönüşümErdoğan tek tek anlattı! Savunma sanayiinde büyük dönüşüm#Recep Tayyip Erdoğan
Endişeli bekleyiş THY duyurdu: Uçuşlar iptalEndişeli bekleyiş! THY duyurdu: Uçuşlar iptal#THY
50 yıllık evlilikte feci son Çocukları gözyaşlarına boğuldu50 yıllık evlilikte feci son! Çocukları gözyaşlarına boğuldu#Denizli
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
HABERLERGündem Haberleri

5 soruda 7 günlük karantina

#Omikron#Karantina#Koronavirüs
5 soruda 7 günlük karantina

Sağlık Bakanlığı’nın, Omikron varyantı sonrasında 7 güne düşürdüğü izolasyon ve karantina süresinin nasıl sonlandırılacağı merak konusu oldu. İşte Bakanlık yetkililerinin verdiği yanıtlar:

Haberin Devamı

- KİMLER TEST YAPTIRMALI:

Omikron çok hızlı bulaşan bir varyant olduğu için, kapalı bir ortamda test sonucu pozitif olduğu öğrenilen biri ile 15 dakikadan fazla maskesiz biçimde kalmak hastalığın yüksek ihtimal bulaştığını gösterir. Böyle bir durumla karşılaşan kişi test yaptırabilir. Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı gibi semptom gösteren herkes de test yaptırmalı.

- KİMLER KARANTİNAYA GİRECEK:

Pozitif vakalar izolasyona, onlarla teması olan aşısız veya hatırlatma dozu yaptırmayan ya da hatırlatma dozu üzerinden üç ay geçmiş olanlar da karantinaya alınacak. Ancak temaslı olup hatırlatma dozu üç ayı geçmeyenler karantinaya girmeyecek. Semptom takibi ve maskeyle hayatlarına devam edecekler.

5 soruda 7 günlük karantina

Haberin Devamı

- KARANTİNADAN NASIL ÇIKILACAK:

Pozitif vakaların izolasyon süresi 7 gün olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda teste gerek olmayacak. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırırlar ve test sonucu negatif olursa da süreç sona erecek. Temaslı durumunda olup, aşısının üzerinden 3 aydan fazla geçen veya hiç aşısı olmayanlarda da semptom yoksa veya hafif semptom varsa 7 günlük sürenin sonunda karantina otomatikman bitecek. Hafif semptom gösterenler isterlerse süreçlerini uzatabilirler. Kişi ağır semptom gösteriyorsa tedavisi zaten hastanede devam edecek.

- SÜRE NE ZAMAN DÜŞECEK:

Pozitif vakalardaki izolasyon ve aşısız temaslıların karantina süresi 7. gün otomatik olarak sonlandırılacak.

- DAHA ÖNCE NASILDI:

Delta varyantı için konulan kurallar arasında pozitif vakaların 10 günlük izolasyon süreleri yer alıyordu. Bu kişilerle temas edenler hemen karantinaya alınmıyor, 5. günün sonunda yaptıracakları testin sonucu pozitif çıkarsa karantinaya giriyorlardı. Testin sonucu negatifse kişi hiç karantinaya girmiyordu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Karantina#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ile Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs