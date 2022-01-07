5 soruda 7 günlük karantina

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- KİMLER TEST YAPTIRMALI:

Omikron çok hızlı bulaşan bir varyant olduğu için, kapalı bir ortamda test sonucu pozitif olduğu öğrenilen biri ile 15 dakikadan fazla maskesiz biçimde kalmak hastalığın yüksek ihtimal bulaştığını gösterir. Böyle bir durumla karşılaşan kişi test yaptırabilir. Boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı gibi semptom gösteren herkes de test yaptırmalı.

- KİMLER KARANTİNAYA GİRECEK:

Pozitif vakalar izolasyona, onlarla teması olan aşısız veya hatırlatma dozu yaptırmayan ya da hatırlatma dozu üzerinden üç ay geçmiş olanlar da karantinaya alınacak. Ancak temaslı olup hatırlatma dozu üç ayı geçmeyenler karantinaya girmeyecek. Semptom takibi ve maskeyle hayatlarına devam edecekler.

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- KARANTİNADAN NASIL ÇIKILACAK:

Pozitif vakaların izolasyon süresi 7 gün olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda teste gerek olmayacak. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırırlar ve test sonucu negatif olursa da süreç sona erecek. Temaslı durumunda olup, aşısının üzerinden 3 aydan fazla geçen veya hiç aşısı olmayanlarda da semptom yoksa veya hafif semptom varsa 7 günlük sürenin sonunda karantina otomatikman bitecek. Hafif semptom gösterenler isterlerse süreçlerini uzatabilirler. Kişi ağır semptom gösteriyorsa tedavisi zaten hastanede devam edecek.

- SÜRE NE ZAMAN DÜŞECEK:

Pozitif vakalardaki izolasyon ve aşısız temaslıların karantina süresi 7. gün otomatik olarak sonlandırılacak.

- DAHA ÖNCE NASILDI:

Delta varyantı için konulan kurallar arasında pozitif vakaların 10 günlük izolasyon süreleri yer alıyordu. Bu kişilerle temas edenler hemen karantinaya alınmıyor, 5. günün sonunda yaptıracakları testin sonucu pozitif çıkarsa karantinaya giriyorlardı. Testin sonucu negatifse kişi hiç karantinaya girmiyordu.