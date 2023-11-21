×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

5 milyon TL'lik hırsızlık kamerada! Villadan el arabasıyla kasa çaldı

Güncelleme Tarihi:

#Hırsız#El Arabası#Kasa
5 milyon TLlik hırsızlık kamerada Villadan el arabasıyla kasa çaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 09:32

Bursa'da el arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan B.A. (40), polisin titiz çalışması ile yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta meydana geldi. Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi. 2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi. 7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsız#El Arabası#Kasa

BAKMADAN GEÇME!