5 milyon TL'lik hırsızlık kamerada! Villadan el arabasıyla kasa çaldı

Haberin Devamı

Olay, 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta meydana geldi. Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi. 2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi. 7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.