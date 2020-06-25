5 milyon öğrenciye birer ‘Arkadaş’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil kitabı ‘Arkadaş’ için “İlkokul öğrencilerimizin tamamına ulaştırma fırsatımız olacak. Yaklaşık 22 bin 700 okulumuzda yer alan 5 milyon 230 bin öğrencimize bu kitap tek tek ulaştırılacak” dedi. Kitap üzerinden gerçek hayatla müfredat arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Selçuk, ‘Arkadaş’ kitaplarının her yaş grubuna kendi alanından seslendiğini söyledi. Selçuk, birinci sınıf kitabında “oyun” ve “arkadaşlar” olduğunu, ikinci sınıf tatil kitabında “sosyal yaşam”, üçüncü sınıf tatil kitabında “merak” ve “macera”, dördüncü sınıfta ise “iletişim” becerilerinin ağırlıklı olduğunu kaydetti.

YKS İÇİN ‘GEÇİCİ KİMLİK’

ÖSYM, 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adayların alınmayacağını duyurdu. Bu durumda olan adaylara ‘geçici kimlik belgesi’ düzenlenecek. Belgelerin alınması için İl ve ilçe nüfus müdürlükleri 27 Haziran günü 07.00 -17.00 saatleri arasında ve 28 Haziran günü 07.00 -15.30 saatleri arasında açık tutulacak. (EĞİTİM SERVİSİ)