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5 ilde PKK/KCK operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

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#Osmaniye#Terör#PKK
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 10:11

Osmaniye merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Osmaniye merkezli Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Kimlikleri saptanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Osmaniye'de ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü, sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı. 

5 ilde PKK/KCK operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

5 ilde PKK/KCK operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

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#Osmaniye#Terör#PKK

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