5 çocuk annesi Güler Gül'ü vahşice katletti! Katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

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Olay, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özgün, dini nikahlı olduğu, 5 çocuğunun annesi Güler Gül ile ailevi nedenlerle 1,5 ay önce tartışıp, ayrı yaşamaya başladı. Tartışmanın ardından evi terk eden Güler Gül, 5 çocuğu da alarak, annesinin evine yerleşti. Serdar Özgün de olay günü yanına arkadaşı İbrahim Y.'yi alıp, hafif ticari aracıyla Gül'ün yaşadığı eve gitti.

Özgün, aralarında çıkan tartışmanın ardından balkonda duran Gül'e ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Gül, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Güler Gül'ün cenazesi, dün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra hafif ticari aracıyla kaçarken elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak hafif yaralanmasına neden olan Serdar Özgün, Adana çevre yolu buğday pazarı mevkisinde aracını terk etti. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Özgün'ü dün sabah Erenler Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı. İbrahim Y. de gözaltına alındı.

Poliste 25 suç kaydı olduğu belirtilen Özgün, ''Daha önce birlikte kaldığımız evde elektrik ve su onun üzerineydi. O bahaneyle barışmak için gittim ama bana küfredince silahımla ateş ettim" dedi.

Serdar Özgün, emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi.