5 çocuk annesi Güler Gül'ü vahşice katletti! Katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk nereye koşuyorİddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk nereye koşuyor?#Elon Musk
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı Ukraynada kriz tırmanıyor Açıklama az önce geldi: Ateş açıldı! Ukrayna'da kriz tırmanıyor#Rusya
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Sosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattıSosyal medya bu olayı konuşuyor... TikTok fenomenine hayatının şokunu yaşattı!#Tiktok
Bakan açıkladı Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyorBakan açıkladı! Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor#Doğal Gaz
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
Zeytinburnu ve Şişliden acı haber 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümüZeytinburnu ve Şişli'den acı haber! 4 ve 11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü#Istanbul
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı Onu önermiştimFenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı! 'Onu önermiştim'#Fenerbahçe
30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı!#İngiltere
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli olduGökçe Bahadır ile Emir Ersoy evleniyor... Nikah tarihi belli oldu!#Gökçe Bahadır
Arda Turandan 4 milyonluk jest Arabasını garsona ödünç verdiArda Turan'dan 4 milyonluk jest! Arabasını garsona ödünç verdi#Arda Turan
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
HABERLERGündem Haberleri

5 çocuk annesi Güler Gül'ü vahşice katletti! Katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

#Konya#Kadın Cinayeti#Güler Gül
5 çocuk annesi Güler Gülü vahşice katletti Katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Konya'da dini nikahlı olduğu, 1,5 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldüren Serdar Özgün (39), adliyeye sevk edildi. Özgün'ün, ilk ifadesinde, ''Daha önce birlikte kaldığımız evde elektrik ve su onun üzerineydi. O bahaneyle barışmak için gittim ama bana küfredince ateş ettim" dediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, çarşamba günü saat 17.30 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özgün, dini nikahlı olduğu, 5 çocuğunun annesi Güler Gül ile ailevi nedenlerle 1,5 ay önce tartışıp, ayrı yaşamaya başladı. Tartışmanın ardından evi terk eden Güler Gül, 5 çocuğu da alarak, annesinin evine yerleşti. Serdar Özgün de olay günü yanına arkadaşı İbrahim Y.'yi alıp, hafif ticari aracıyla Gül'ün yaşadığı eve gitti.

Gözden Kaçmasın

Konyada kadın cinayeti Güler Gül tabancayla vurularak öldürüldüKonya'da kadın cinayeti! Güler Gül tabancayla vurularak öldürüldüHaberi görüntüle

Özgün, aralarında çıkan tartışmanın ardından balkonda duran Gül'e ruhsatsız tabancasıyla ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan Gül, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Güler Gül'ün cenazesi, dün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 çocuk annesi Güler Gülü vahşice katletti Katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olaydan sonra hafif ticari aracıyla kaçarken elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak hafif yaralanmasına neden olan Serdar Özgün, Adana çevre yolu buğday pazarı mevkisinde aracını terk etti. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de Özgün'ü dün sabah Erenler Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı. İbrahim Y. de gözaltına alındı.

Poliste 25 suç kaydı olduğu belirtilen Özgün, ''Daha önce birlikte kaldığımız evde elektrik ve su onun üzerineydi. O bahaneyle barışmak için gittim ama bana küfredince silahımla ateş ettim" dedi.

Serdar Özgün, emniyetteki işlemlerinin ardından İbrahim Y. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Kadın Cinayeti#Güler Gül

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık