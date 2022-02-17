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Konya'da kadın cinayeti! Güler Gül tabancayla vurularak öldürüldü

#Konya#Kadın Cinayeti#Güler Gül
Konyada kadın cinayeti Güler Gül tabancayla vurularak öldürüldü

Konya'da Serdar Özgün (39), dini nikahla birlikte yaşadığı 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ü (38) tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Özgün, 1 aydır ayrı yaşadığı, 5 çocuğunun annesi Güler Gül'ün kaldığı eve gitti. Özgün ve Gül arasında tartışma çıktı. Özgün, tabancasını çekip Güler Gül'e ateş etti. Gül, kanlar içinde yere yığıldı. Komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güler Gül, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olay sonrası kaçan Serdar Özgün, bugün, sabah saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

Güler Gül, bugün Karatay ilçesi Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

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