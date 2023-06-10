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5 bin kâtip adayı sınava girdi Adliyede klavye yarışı

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#İstanbul Adalet Sarayı#Gaziosmanpaşa Adliyesi#Kâtip
5 bin kâtip adayı sınava girdi Adliyede klavye yarışı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

İstanbul Adalet Sarayı ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne sözleşmeli icra ve zabıt kâtipliği uygulama sınavı dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda yapıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı sınavda başarılı olan toplam 625 kişi, sözleşmeli icra ve zabıt kâtibi olarak alınacak.

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Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün Sözleşmeli Personel Alımı ilanı gereğince Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda icra ve zabıt kâtipliği için uygulamalı sınav yapıldı. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşmeli Personel Alımı ilamı gereğince, İstanbul Adliyesi için 325 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 75 olmak üzere toplam 400 zabıt kâtibi alınacak. Aynı ilam gereği İstanbul Adliyesi için 220 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 225 sözleşmeli icra kâtibi göreve başlatılacak. Dün yapılan sınav için 5 bin kişi başvurdu.

5 bin kâtip adayı sınava girdi Adliyede klavye yarışı

3 DAKİKADA 90 DOĞRU KELİME

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Gruplar halinde sınav odasına alınan adayların 3 dakikada 90 doğru kelime yazmaları istendi. Klavye sınavında başarılı olanlar, daha sonra mülakat sınavına girmeye hak kazanacak. Sabah erken saatlerde adliyenin Atrium alanında toplanan icra ve zabıt kâtibi adayları sınav saatini adliyenin merdivenlerine ya da yere oturarak bekledi. Adaylardan Serhat Varol, “Şimdiye kadar çok çalıştım. 5-6 aylık emeğim var, kazanacağımı düşünüyorum. İnşallah kazanacağım” dedi.

Kucağındaki klavyesiyle sınav öncesi pratik yapan bir başka kâtip adayı da kendine güvendiğini ve başarılı olacağına inandığını belirtti.

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#İstanbul Adalet Sarayı#Gaziosmanpaşa Adliyesi#Kâtip

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