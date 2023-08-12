5.3 paniği... Malatya’da parklarda sabahladılar

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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde önceki gün saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Malatya ve ilçelerinin yanı sıra çevre iller Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ile Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremde 23 kişi düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı, 1 metruk bina yıkılırken, 2 ağır hasarlı bina da yan yattı. Sarsıntısı sonrası korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Buldukları açık alanlarda bekleyen Malatyalılar, deprem korkusuyla geceyi de dışarıda geçirdi.

6 ŞUBAT’I HATIRLATTI

Yanlarına aldıkları yorgan, yastık ve battaniye ile kimisi çimenlerde, kimisi ise araçlarında uyudu. Depremzedeler, sarsıntı nedeniyle çok korktuklarını, 6 Şubat gününü tekrar hatırladıklarını söyledi. Geceyi park ve bahçelerde geçiren Malatyalılar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı. Öte yandan depremin ardından kentte, büyüklükleri 1 ila 3 arasında değişen 24 artçı sarsıntı meydana geldi.

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Bazı aileler çocuklarını da alarak açık alanlarda bekledi.

BİNGÖL 4.3 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 04.55’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.43 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.