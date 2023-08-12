×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

5.3 paniği... Malatya’da parklarda sabahladılar

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Deprem#Bingöl Deprem
5.3 paniği... Malatya’da parklarda sabahladılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

Malatya’da önceki akşam yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından korkuyla dışarı koşan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Vatandaşlar yanlarına aldıkları yorgan ve yastıklarla park ve açık alanlarda sabahladı.

Haberin Devamı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde önceki gün saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Malatya ve ilçelerinin yanı sıra çevre iller Elazığ, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ile Şanlıurfa'da da hissedildi. Depremde 23 kişi düşme veya yüksekten atlama sonucu yaralandı, 1 metruk bina yıkılırken, 2 ağır hasarlı bina da yan yattı. Sarsıntısı sonrası korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, sokaklara çıktı. Buldukları açık alanlarda bekleyen Malatyalılar, deprem korkusuyla geceyi de dışarıda geçirdi.

6 ŞUBAT’I HATIRLATTI

Yanlarına aldıkları yorgan, yastık ve battaniye ile kimisi çimenlerde, kimisi ise araçlarında uyudu. Depremzedeler, sarsıntı nedeniyle çok korktuklarını, 6 Şubat gününü tekrar hatırladıklarını söyledi. Geceyi park ve bahçelerde geçiren Malatyalılar için kent genelindeki sosyal tesisler hizmete açıldı. Öte yandan depremin ardından kentte, büyüklükleri 1 ila 3 arasında değişen 24 artçı sarsıntı meydana geldi. 

Haberin Devamı

5.3 paniği... Malatya’da parklarda sabahladılar
Bazı aileler çocuklarını da alarak açık alanlarda bekledi.

BİNGÖL 4.3 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 04.55’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.43 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Deprem#Bingöl Deprem

BAKMADAN GEÇME!