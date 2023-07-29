4’lü çapraz nakille literatüre girdiler

Haberin Devamı

4’lü çapraz nakil, ABD’nin saygın bilimsel dergilerinden Amerikan Journal of Transplantation’un temmuz sayısında yayımlandı.

ALGORİTMAYLA EŞLEŞME

Daha önce 5 kişiye aynı anda karaciğer nakli gerçekleştirerek dünya literatürüne giren İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde bu kez de 4’lü çapraz nakil yapıldı. Bilim insanlarının yazdığı algoritmayla birbirini tanımayan hasta ve donörler eşleştirilerek, hastaların sağlığına kavuşması sağlandı. Donörler ve hastaların katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısında Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, “İnönü Üniversitesi tarih yazmaya devam ediyor” dedi.