490 bin 435 personelle yılbaşı önlemleri

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İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 il valiliğine ‘Yılbaşı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık’ta başlayacak ve 1 Ocak’ta sona erecek. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81 bin 219 ekip ve 490 bin 435 personel görev yapacak. Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, havaalanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.

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KAÇAK İÇKİYE TAKİP

Kaçak ya da sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Kumar ve yasadışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik uygulamalar artırılacak. Trafik akışının yoğunlaşacağı güzergâhlarda ilave trafik tedbirleri planlanacak. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından özellikle yılbaşı gecesi uygulama ve denetim faaliyetlerinin takibi sağlanacak. (DHA)





KAYAK TESİSLERİNE ULAŞIM

Kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere (Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz ve Erzurum-Palandöken) turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak bu illerin güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak.

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RAYLI SİSTEM BEDAVA

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İzban yılbaşında ücretsiz hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü saat 00.00’dan başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 24.00’te sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Marmaray’da karşılıklı ikişer olmak üzere toplam dört ek sefer konuldu. Hafta sonu seferlerine ek olarak Gebze’den 01.50 ve 02.20; Halkalı’dan 01.58 ve 02.28’de kalkacak şekilde seferler düzenlendi. İzban’da da ulaşım kolaylığı sağlamak için yılbaşı gecesi 6 ek sefer vatandaşlara hizmet verecek” denildi. (ANKARA)