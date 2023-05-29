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47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı

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#Cumhurbaşkanı#2. Tur#14 Mayıs
47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2023 07:00

5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanı’nın belirlendiği seçimin 2. turunda, 14 Mayıs’taki birinci turun ardından 18 yaşına giren 47 bin 523 yeni seçmen de ilk kez oy kullandı.

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Türkiye, 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanı’nı seçmek için dün sandık başına gitti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez ikinci tur oylaması yapılan cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemi ülke genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu başkanı ve üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı. Sandık kurulu üyeleri, yerlerini aldıktan sonra seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti (TC) kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgeler ile okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.

47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı

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18 YAŞINA YENİ GİRENLER 

2. tur seçim için Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, seçimde yurtiçinde 60 milyon 769 bin 268 seçmen oy kullanabileceği açıklanmıştı. Seçimde ikinci tura kalan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı

Tüm yurtta, oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde sandık başında oylarını vermek için bekleyen seçmenler başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabildi.

47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı

Cumhurbaşkanı seçiminin 2’nci turunda, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen birinci turun ardından 18 yaşına girmiş 47 bin 523 yeni seçmen de sandık başına gitti. (DHA)

47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı

 

DÖRT BİR YANDA KUTLAMA

-Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 ile önde tamamlamasının ardından ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapıldı.

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47 bin 523 genç ilk kez oy kullandı

Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla meydanlara akın etti. Cadde ve sokaklarda sevinç gösterileri yapıldı. Çok sayıda ilde ise, uzun konvoylar oluşturuldu. Kimi Erdoğan lehine sloganlar attı kimi şarkılar söyledi. Kimi ise davulzurna eşliğinde halay çekti. Bazı bölgelerde de vatandaşlar, tatlı dağıttı. Kutlamalar günün ilk ışıklarına kadar sürdü. (DHA - İHA)

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#Cumhurbaşkanı#2. Tur#14 Mayıs

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