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46 ay daha hapis yatacak... Kadir Şeker’in cezası onandı

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#KONYA#Kadir Şeker#Ayşe Dırla
46 ay daha hapis yatacak... Kadir Şeker’in cezası onandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 07:00

Sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı engellemek isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan Kadir Şeker’in cezası onandı.

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KONYA’da 5 Şubat 2020'de parkta Özgür Duran'ın (32), sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü sırada, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (22), çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Şeker, ömür boyu hapse çarptırıldı, ardından 'haksız tahrik' nedeniyle ceza önce 15 yıla, daha sonra iyi halden 12.5 yıla indirilmişti. Başsavcılığın itirazı üzerine yeniden görülen davada Kadir Şeker'in cezası 12.5 yıldan 10 yıl 10 aya düştü, tutukluluk halinin devamına, daha sonra ise 7 Temmuz 2022'de adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

31 TEMMUZ’A KADAR İZİNLİ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilen 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Avukatı Mustafa Aladağ, Şeker'in, açık cezaevinde bulunan tüm hükümlüler gibi koronavirüs nedeniyle 31 Temmuz'a kadar izinli olduğunu hatırlatarak, açık cezaevinde 46 ay daha infaz süresinin bulunduğunu, müvekkilinin yeniden açık cezaevine gireceğini belirtti.

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#KONYA#Kadir Şeker#Ayşe Dırla

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