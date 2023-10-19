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45 gündür kayıp olarak aranıyordu... Genç kadın ölü bulundu

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#Bursa#Gemlik#Nevrigül Alan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 10:17

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 45 gündür kayıp olan evli ve 2 çocuk annesi zeytinlikte ölü bulundu. 22 yaşındaki genç kadın, bir TV programında gündeme taşınmıştı.

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İznik’te yaşayan Nevrigül Alan (22), 45 gün önce Gemlik'te babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Çocuklarını almak için babasının evinden ayrılan kadından bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler Nevrigül Alan’ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken Gemlik Umurbey Mahallesi'nde çevredeki bir tarla sahibi tarafından polise zeytinlikte ceset olduğu ihbarı geldi.

45 gündür kayıp olarak aranıyordu... Genç kadın ölü bulundu

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler cesedin 45 gün önce kaybolan Nevrigül Alan’a ait olduğunu belirledi. Genç kadının cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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45 gündür kayıp olarak aranıyordu... Genç kadın ölü bulundu

DNA İNCELEMSİ BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan Savcı, Gemlik İtfaiye Müdürlüğünden arama kurtarma ekibi isteyerek, kadın cesedini zeytin ağacının dalını keserek indirttiği, ip ve ağaçta da DNA örneği incelemesinin yapılacağı öğrenildi.

45 gündür kayıp olarak aranıyordu... Genç kadın ölü bulundu

Öte yandan Nevrigül Alan’ın bir süre önce kayıp olduğu için bir TV programında canlı yayında konu olduğu öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

45 gündür kayıp olarak aranıyordu... Genç kadın ölü bulundu

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#Bursa#Gemlik#Nevrigül Alan

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