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Hasan AKYILDIZ - DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 09:06,Son Güncelleme:

43 kentin geçiş güzergahı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 hafta sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaması, dün gece, Kırıkkale'deki 43 ilin geçiş noktası olan yolda, kilometrelerce uzayan araç trafiği oluşturdu. 'Kilit kavşak' olarak isimlendirilen yolda, trafik durma noktasına geldi.

43 kentin geçiş güzergahı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, yol üzerinde önlemler aldı. Polis ekipleri, trafik akışını sağlamaya çalışırken, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

43 kentin geçiş güzergahı... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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