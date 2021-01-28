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Gündem
AA-İHA
Haber Giriş: 28.01.2021 - 03:25 | Son Güncelleme:

42 gündür haber alınamıyordu... 2 çocuk annesinden korkunç haber!

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42 gündür haber alınamıyordu... 2 çocuk annesinden korkunç haber!
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Samsun'da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinden 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muhterem C. gözaltına alındı. Muhterem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün'ün cesedi Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı'nın programında aranıyordu.

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