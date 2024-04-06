42 erkek rakibini solladı

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6 yıldır kasiyer olarak çalıştığı markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Şeyda Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi. Ateş, “Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde örnek çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.