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42 erkek rakibini solladı

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#Erzurum#Şeyda Ateş#Yerel Seçim
42 erkek rakibini solladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

Erzurum’da bir markette kasiyerlik yapan Şeyda Ateş (35), yerel seçimde 42 erkek rakibini geride bırakarak mahalle muhtarı oldu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun Şeyda Ateş, 35 bin 737 seçmenin kayıtlı olduğu mahallede 3 bin 139 oy aldı.

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6 yıldır kasiyer olarak çalıştığı markete gelen kadınların yoğun talebi ile aday olduğunu anlatan Şeyda Ateş, kadın dayanışması sayesinde seçimi kazandığını söyledi. Ateş, “Muhtar seçilmemde büyük bir rol oynayan kadınlarımızın bazı talepleri var; öncelikle onları yerine getireceğim. Avrupa Birliği projelerinden faydalanarak sosyal tesisler ve üretime yönelik çalışmalarımız olacak. Kadınların gücünü seçimlerde bir kez daha gördük. Kadınlarımızla Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde örnek çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

 

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#Erzurum#Şeyda Ateş#Yerel Seçim

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