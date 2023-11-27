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41 işçi tünelde hâlâ mahsur

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#HİNDİSTAN#Uttarakhand#Maden
41 işçi tünelde hâlâ mahsur
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 07:00

HİNDİSTAN’ın Uttarakhand eyaletinde tünelde mahsur kalan 41 işçiyi kurtarmaya yönelik çalışmalar, tünel içinde sondaj makinesinin arızalanması nedeniyle beş gün ertelendi.

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Heyelan nedeniyle tünelin girişinden 200 metre kadar içeride mahsur kalan işçilere ulaşılmasına 12 metre kalmıştı. Kurtarma ekipleri arızalı parça çıkarıldıktan sonra tüneli makine olmadan kazmaya başlayacaklarını bildirdi. Yıkıntının içine bir delik açılarak işçilere su ve yiyecek gönderiliyor. Çok uzun süredir mahsur kalan işçilerin önümüzdeki süreçte ruhsal sağlığını korumalarına yardımcı olmak ve zaman geçirmelerini sağlamak için delikten satranç tahtası ve iskambil kâğıtları gönderilmesi planlanıyor.

Kurtarma çalışmaları 5 gün ertelenirken, küçük bir delikten içeriye su ve yiyecek yardımı yapılıyor.

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#HİNDİSTAN#Uttarakhand#Maden

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