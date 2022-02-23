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40 yıllık ilan gündem oldu

#Erhan Özcan#Sosyal Medya#İlan
40 yıllık ilan gündem oldu

Erhan Özcan (61), bundan 40 yıl önce ailesiyle tartışıp evi terk etti. O sırada evine daha önce başvurduğu memuriyet sınavı için çağrı geldi. Ailesi oğullarına ulaşmak için ‘Sevgili oğlumuz, sınavın var, kaçırma’ diye gazeteye ilan verdi. Erhan Özcan bu sayede sınava girip memur oldu. Bu ilan 40 yıl sonra Erhan Özcan’ın oğlu tarafından sosyal medyada paylaşılınca on binlerce beğeni aldı.

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Emekli memur Erhan Özcan (61), 22 yaşındayken babasıyla tartışıp evden ayrıldı. Denizli’de yaşayan Erhan Özcan evden ayrıldıktan sonra bulduğu pazarlama işi için şehir şehir dolaşmaya başladı. Bir gün Afyon’da kaldığı otelin lobisindeki gazeteye bakarken kendi resmini gördü. Ailesi ona ulaşmak için gazeteye ilan vermişti.

Halen Denizli’de yaşayan, 2 çocuk babası Erhan Özcan hayatını değiştiren bu ilginç olayı şöyle anlattı: “Evi terk etmeden önce memurluk için başvurmuştum ama sınav tarihi belli değildi. Eve kâğıt geldiğinde ben çok uzaktaydım ve ailemi aylardır görmüyordum. Ailem beni bulmak için gazeteye ilan vermiş. O ilanı tesadüfen gördüm ve sınava girmek için eve döndüm. Görmeseydim hayatım ne yöne giderdi bilmiyorum.”

‘5 AY GÖZDEN KAYBOLDUM’

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Erhan Özcan, hikâyesini şu sözlerle sürdürdü: “Babamla birlikte Denizli’nin Çameli ilçesinde bakkal işletiyorduk. Bakkaldaki işler nedeniyle kavga etmeye başladık. Sonra ben de gençlik heyecanıyla aileme isyan ettim, kapıyı vurup çıktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Kendimi İzmir’e attım. 5 ay boyunca kimse bana ulaşamadı. Çok basit bir nedenden çıktı kavga şu an tam hatırlamıyorum bile.

Evden ayrıldıktan sonra İzmir’de geçinebilmek için değişik işler yaptım. En son hesap makinesi pazarlama işine başladım. Ege Bölgesi’nde dolaşıp satış yapmaya çalışıyor, bir yandan da daha iyi bir iş arıyordum. Satış için birkaç günlüğüne Afyon’a gitmiştim. Akşam işten dönüp kaldığım otelin lobisine indiğimde elime gazeteyi aldım, iş ilanlarına bakacaktım.

‘HEMEN EVE KOŞTUM’

O zamanlar hep gazete ilanından iş bulunurdu. Bir baktım ki ailem fotoğrafımla bir ilan vermiş, rahmetli ağabeyimin aklına gelmiş. İlanda, ‘Sevgili oğlumuz. 08.11.1983 günü Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü’nde sınavın var. Katılmanı istiyoruz’ yazmışlar. Sınav hemen ertesi gündü. Görünce şaşkına döndüm ne yapacağımı bilemedim. Çok düşünmeden eve dönmeye karar verdim. Aynı akşam Afyon’dan Denizli’ye bilet aldım. Sabaha karşı eve ulaştım. Zaten ulaştıktan birkaç saat sonra sınav vardı. Direkt sınava girdim, bir ay sonra da sonuçlar açıklandı. Sınavı geçip memur olmaya hak kazandım.

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Gençken geçirdiğim bir kazada belim kırılmıştı. O nedenle Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde engelli kadrosunda işe başladım. 15 seneyi doldurduktan sonra 2000 yılında da malulen emekli oldum.”

‘BABAM OLAYI ANLATMAMIŞTI’

İlginç hikâyenin ortaya çıkmasında pay sahibi olan ve sosyal medyada gazete kupürünü paylaşan Erhan Özcan’ın oğlu 25 yaşındaki Emre Özgür Özcan sararmış gazete ilanının öyküsünü şöyle anlatıyor: “Yakın zamanda ev değiştirdik. Taşınırken eski bir sandığın içinde bu gazete kupürünü buldum. Hemen babama ve anneme sordum, gülerek olayı anlattılar. Gizlenecek bir şey yoktu ama bu olayı bize hiç anlatmamışlardı. Ben de ilginç bulduğum için bu eski ilanı sosyal medyada paylaştım. Paylaşımım 3 milyon görüntülenme ve 90 bine yakın beğeni aldı.”

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#Erhan Özcan#Sosyal Medya#İlan

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