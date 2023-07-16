40 sivili katletmişti! Afrin katili öldürüldü

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Terör eylemlerini yapmak için çoğunlukla harekât bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen Cuma’nın bir süre önce Menbiç şehir merkezine geldiği belirlendi. MİT’e bağlı saha ekipleri tarafından Menbiç şehir merkezinde yürütülen operasyon sonucu Cuma, 9 Temmuz’da aracının içinde etkisiz hale getirildi. PKK-PYD’nin sözde Menbiç istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Cuma’nın güncel olarak Fırat Kalkanı bölgesi başta olmak üzere harekât bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olduğu belirtildi.