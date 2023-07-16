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40 sivili katletmişti! Afrin katili öldürüldü

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#MİT#PKK#Menbiç
40 sivili katletmişti Afrin katili öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 07:00

MİT, terör örgütü PKK-PYD tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı Cerablus’ta 2019 yılında 3’ü motor, 2’si otomobille gerçekleştirilen bombalı saldırılar ile 28 Nisan 2020’de Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen ve 11’i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu olan “Heysem Abu Dahham” kod adlı Heysem Cuma’yı uzun süre takibe aldı.

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Terör eylemlerini yapmak için çoğunlukla harekât bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen Cuma’nın bir süre önce Menbiç şehir merkezine geldiği belirlendi. MİT’e bağlı saha ekipleri tarafından Menbiç şehir merkezinde yürütülen operasyon sonucu Cuma, 9 Temmuz’da aracının içinde etkisiz hale getirildi. PKK-PYD’nin sözde Menbiç istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Cuma’nın güncel olarak Fırat Kalkanı bölgesi başta olmak üzere harekât bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olduğu belirtildi. 

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#MİT#PKK#Menbiç

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