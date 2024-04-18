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40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İran'dan getirdiler

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#Hakkari#İran#Çoban
40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İrandan getirdiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 10:21

Hakkari'de yerli çoban bulamayan besiciler, İran'dan 6 çoban getirdi. 40 bin TL aylık alacak olan İranlı çobanlar, 5 ay boyunca merada hayvan otlatıp, bakımlarını üstlenecek.

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Besiciler, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yerli çoban bulamıyor. Çözüm için harekete geçen Yüksekova ilçesi Karabey köyündeki besiciler, komşu İran'dan çoban getirmeye başladı.

40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İrandan getirdiler

Her birine aylık 40 bin TL ücret verip, yemek masraflarını karşılayan besicilerin teklifi kabul eden 6 İranlı çoban, 7 bin hayvanlı sürüyü 5 ay boyunca merada otlatacak.

40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İrandan getirdiler

'BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR'

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, ilçedeki gençlerin çalışmak için batı illerine gittiğini, bu nedenle yerli çoban bulunamadığını belirterek, "Bölgemiz, tarım ve hayvancılık bölgesi.

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40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İrandan getirdiler

Buradaki gençler çalışmak için batı illerine gidince son 2 yıldır yerli çoban bulamıyoruz. Çoban konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çiftçilerimiz bize başvuru yapıyorlar, biz de İran'dan çoban getirttik.

40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İrandan getirdiler

Çobanların her birine aylık 40 bin TL ödenecek. Sosyal hakların geliştirilmesi konusunda iyileştirme yapılabilirse, buradaki insanlarımız da metropol kentlere göç etmemiş olurlar. Hiç olmazsa burada hayvanlarına bakmış olacaklar. Hayvanların gelişmesine de katkı sunarlar. İranlı çobanlar, bu bölgeyi fazla bilmedikleri için zorluk çekiyor ama kısa sürede alışıyorlar. Yerli çoban olsa daha iyi olurdu" dedi. 

40 bin lira maaşla eleman bulamadılar, İrandan getirdiler

 

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#Hakkari#İran#Çoban

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