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4 yaşındaki çocuğu belediyenin anaokulundan kovdular! 'Oğlumun okul fobisi oluştu'

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#İzmir#Torbalı#Anaokulu
4 yaşındaki çocuğu belediyenin anaokulundan kovdular Oğlumun okul fobisi oluştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 12:03

İzmir'in Torbalı ilçesinde belediyeye ait anaokulunda 4 yaşındaki bir çocuk, iddiaya göre şımarıklık yaptığı gerekçesiyle atıldı. Olaya tepki gösteren baba, "Benim oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor, psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok" dedi.

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Olay, Torbalı Belediyesine ait Kültür Sanat Akademisi Anaokulunda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, anaokuluna yeni başlayan 4 yaşındaki M.A., şımarıklık yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldı.

4 yaşındaki çocuğu belediyenin anaokulundan kovdular Oğlumun okul fobisi oluştu

"HİÇBİR ÇOCUĞUN OKULUNA KİMSE ENGEL OLAMAZ MÜDAHALE EDEMEZ"

İlçede esnaflık yapan baba Abdulselam Aslan, olay nedeniyle çocuğunda okul fobisi oluştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlum büyük heves ve sevgiyle geçtiğimiz günlerde anaokuluna başladı. Okula teslim edip geri döndük, ders bitimine yakın öğretmeni F.E. beni arayarak, 'Ben çocuğunuzla uğraşamıyorum, sürekli şımarıyor. Gelin çocuğunuzu alın ve başka okula yazdırın' dedi. Oğlumun daha 4 yaşında olduğunu belirterek 'şımardı diye okuldan mı kovulur' dedim, ancak F. Hanım beni dinlemedi. Okula gittiğimde ise ben ve oğlum okuldan kovulduk. Benim oğlumun okul fobisi oluştu. Artık okula gitmek istemiyor. Psikolojisi iyi değil. Bunu hiç kimsenin yapmaya hakkı yok. Hiçbir çocuğun okuluna kimse engel olamaz müdahale edemez."

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4 yaşındaki çocuğu belediyenin anaokulundan kovdular Oğlumun okul fobisi oluştu


Baba Abdulselam Aslan, gerekli mercilere giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da ekledi.

Öte yandan Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. M.A’nın ise bir devlet anaokuluna kaydının yapıldığı öğrenildi.

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#İzmir#Torbalı#Anaokulu

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