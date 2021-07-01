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Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

4. Yargı Paketi’ne 'Elmalı' rötuşu

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
4. Yargı Paketi’ne 'Elmalı' rötuşu

Elmalı davası, Meclis’te yasalaşmayı bekleyen 4. Yargı Paketi’nde revizyonu gündeme getirdi. AK Parti, çocuğa yönelik cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarını, tutuklama için getirilecek ‘somut delil’ şartının dışında bırakmayı planlıyor.

AK Parti, iki kardeşin cinsel istismara uğradığı Elmalı davasında verilen tahliye kararlarının ardından 4. Yargı Paketi’nde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. TBMM Genel Kurul gündeminde yasalaşmayı bekleyen 4. Yargı Paketi’nde, kamuoyunda tepki çeken tutuklamalar, uzun tutukluluk süreleri ile ilgili bir dizi düzenleme yapıldı. Bu kapsamda pakete katalog suçlardan tutuklama için “kuvvetli şüphenin” yanı sıra “somut delillere dayanması” koşulu eklendi. Bu düzenlemenin tutuklamaların zorlaştırılması ve kamu vicdanını rahatsız eden kararların önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı bildirildi.

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‘SUÇ TANIMI’NDA SIKINTI...

Ancak teklifteki bu maddenin ‘suç tanımları’ açısından sıkıntı yarattığı ortaya çıktı. Elmalı Davası’yla bu düzenleme tartışılmaya başlandı. ‘Somut delil’ şartının, çocukların cinsel istismarı ile cinsel saldırı suçlularının tutuklanmasını neredeyse imkânsız hale getireceği ifade edilirken, parti içinde yapılan toplantılarda, bu düzenlemenin cinsel saldırı suçlarında “kadının beyanının geçerli sayılması” ilkesini de ortadan kaldırdığı belirtildi. AK Parti grubunda, “Tanımlamanın daha iyi yapılması ya da somut delil zorunluluğunun çocuğa karşı işlenen suçlar ve cinsel istismar suçlularında kaldırılması, tutuklama için sadece kuvvetli şüphenin yeterli olması” şeklinde formüle edilmesi değerlendiriliyor. Görüşülmesi bu hafta askıya alınan düzenlemenin Meclis tatile girmeden çıkartılması hedefleniyor.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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