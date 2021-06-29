İnfial yaratan Elmalı davasında son gelişme: HSK inceleme başlattı

Antalya’da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davaya hükümetten ve parti yetkililerinden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamid Gül, "HSK'nın konuya ilişkin ilişkin inceleme başlattığını" duyurdu.

İnfiale neden olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları şöyle:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Hukukta yazılı kurallar kadar maşerî vicdan da esastır. Elmalı Davası’nda belgeler ortadadır. Bu korkunç hadisede çocuk istismarına müsamaha gibi algılanabilecek kararlardan kaçınmak şarttır. Alçaklar en ağır cezayı almalıdır. Adalet için sürecin yakın takipçisi olacağız."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Elmalı Davası'yla ilgili toplumsal vicdanın sesi dinlenmelidir. Çocuk istismarı konusunda yargı makamları gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin yerini bulmasındaki aciliyet konusunda en yüksek hassasiyeti ortaya koymalıdır. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

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