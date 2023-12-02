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4 üniversiteye yeni rektör

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Atama
4 üniversiteye yeni rektör
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla 4 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.

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İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Selman Öğüt, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Güliz Muğan ve Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Yazıcı atandı.

4 üniversiteye yeni rektör

- Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Selman Öğüt,  2009-2014 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.

- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. İsmail Boz, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı’ydı.

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- İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Güliz Muğan,  2010 yılından bu yana Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu.

- Antalya Belek Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi’nde görev yaptı.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Atama

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