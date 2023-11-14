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4 ülkeye büyükelçi atamaları

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Atama Kararları
4 ülkeye büyükelçi atamaları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 00:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile 4 ülkeye büyükelçi ataması yapıldı.

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Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kararına göre Moritanya İslam Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Burhan Köroğlu, Uruguay Doğu Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tunca Özçuhadar, Türkmenistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Demirok, Eritre Devleti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mehmet Küçüksakallı atandı. Atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Büyükelçi#Atama Kararları

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