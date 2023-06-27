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4 numaralı dairede sır ölüm

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#Larysa Sancaklı#Şüpheli Ölüm#Büyükçekmece
4 numaralı dairede sır ölüm
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 07:00

Rus asıllı Larysa Sancaklı, yaşadığı 4 numaralı apartman dairesinde ölü bulundu. Yakın zamanda Türk biri ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenilen Sancaklı’nın ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

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İstanbul Büyükçekmece’de bir apartmanın ikinci katındaki 4 numaralı dairede oturan Rus asıllı Larysa Sancaklı’ya (51) ulaşamayan yakınları, arkadaşı H.G.’ye ulaştı. Sancaklı’nın daha önce evinin anahtarını verdiği öğrenilen H.G. eve geldi. Kapıyı açan H.G., yatak odasında Sancaklı’nın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan çalışmada, Rus asıllı kadının yerde yatar vaziyette olduğu ve cep telefonunun sağ ayağının altında olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından Sancaklı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek olan Sancaklı'nın cenazesinin ailesinin kabul etmemesi durumunda kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Larysa Sancaklı’nın yakın zamanda bir Türk ile evlendiği ancak ayrı yaşadığı öğrenildi.

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#Larysa Sancaklı#Şüpheli Ölüm#Büyükçekmece

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