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4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı! Tutuklanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı... Eski avukat sevgilisine özenmiş

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#Adana#Sahte Avukat #Dolandırıcılık
4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı Tutuklanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı... Eski avukat sevgilisine özenmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 12:29

Adana’da sahte avukat kimliği ve cübbesiyle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırdığı belirlenen Betül Sayıcı (37), tutuklandı. Sahte avukat Sayıcı’nın tespitlere göre 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi. İfadesi ortaya çıkan Sayıcı'nın eski avukat sevgilisine özendiği ortaya çıktı. Sayıcı’nın, ifadesinde, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dediği belirtildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Adliyesi’nde başka bir avukat adına düzenlenmiş sahte kimlikle kendisini avukat olarak tanıttığı kişileri dolandırmaya çalıştığı bilgisi üzerine Betül Sayıcı hakkında soruşturma başlattı.

Sayıcı’nın, avukat cübbesiyle adliye ve mahkeme salonları ile baro lokalinde fotoğraf çektirip, sosyal medya hesaplarından paylaştığı tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sayıcı’yı, adliyedeki avukat lokalinde otururken yakaladı.

Şüpheli Sayıcı gözaltına alınırken, Sarıçam ilçesindeki evinde yapılan aramada ise sahte avukat kimliği, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kurum kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca ile dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı çok sayıda adli evrak ele geçirdi.

4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı Tutuklanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı... Eski avukat sevgilisine özenmiş

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KAMU VE İCRA AVUKATI OLARAK TANITMIŞ

Emniyete götürülen Sayıcı’nın, kendini kamu ve icra avukatı olarak tanıtıp, DSİ’ye ait arazileri 49 yıllığına kiralama ve icralık araçları ucuz yolla satın alma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Sayıcı’nın polisin tespitine göre 4 mağduru yaklaşık 3 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

ESKİ AVUKAT SEVGİLİSİNE ÖZENMİŞ

Öte yandan şüphelinin, güvenini kazandığı kişilere kıyafet, takı ve ziynet eşyası aldırdığı iddia edildi. Sayıcı, ifadesinde, eski sevgilisinin avukat olduğunu öne sürerek, “Bir süre yanında yardımcılığını yaptım. Bu dönemde avukatlığa özeniyordum. Avukatların ortamına girmek hoşuma gitti. Dolandırıcılık yapmadım. Sadece kişisel borçlarım vardı, hepsini ödeyecektim” dedi.

4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı Tutuklanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı... Eski avukat sevgilisine özenmiş

Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi’, ‘özel işaret ve kıyafetlerin usulsüz kullanılması’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından adliyeye sevk edilen Betül Sayıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Adana#Sahte Avukat #Dolandırıcılık

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