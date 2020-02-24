MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
GeriGündem 4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
4 kişilik aile, kuymaktan zehirlendi
Abone Olgoogle-news

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde 4 kişilik aile, yedikleri kuymaktan zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak (15) ve Gündüz Alp (3) Akça'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam, Gümüşova'ya bağlı Sultaniye köyünde meydana geldi. 4 kişilik aile, akşam yemeğinde Saliha Akça'nın mısır unu ve peynir ile yaptığı kuymaktan yedi. Bir süre sonra aile üyeleri, istifra etmeye başladı. 112 Acil Servis'e haber verilmesiyle eve sağlık ekibi geldi. Saliha Akça, eşi Gürbüz Akça ve çocukları Irmak ve Gündüz Alp Akça, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve yediği kuymaktan zehirlendiği belirlenen Saliha Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu, eşi ve çocuklarının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle