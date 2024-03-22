4 kentin adayları neler vaat ediyor... Seçime son 9 gün

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HATAY

CHP ADAYI LÜTFÜ SAVAŞ: YENİDEN İMAR YENİ YOLLAR

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin adayı Lütfü Savaş, yeni dönem kampanyasını “Hatay bizim canımız” temasıyla yürütüyor. Afet yaralarını sarmaya dönük projelerini “Hızlı Yanıt Planı”nda toplayan Savaş’ın önceliği yeniden imar, yeni yollar ve köprülerin güçlendirilmesi.

YENİ EVLİLERE KONUT

Bu projeyle ilk etapta şehir merkezinde 450 yapı ve 84 işyeri; yeni evlenen gençler veya konutu olmayan dar gelirli kiracı ailelere verilecek. Büyük yıkım yaşanan Akasya ve Saraykent mahallelerine 2 bin 497, Defne’de 3 bin 584 daire, Kırıkhan’da 71 blokta 560 dairelik site de projeler arasında.

EKOLOJİK OKUL

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Savaş, 2029’a kadar 10 dönüm alanda 18 derslikli ekolojik okul, deprem sonrası iyileşme kapsamında fizyoterapi merkezi, güneş enerjisinde 78 megavat kurulu güce ulaşma ve 15 ilçeye modern modüler kreş sözü verdi. Birçok ilçede yeni içme suyu, atık su arıtma ve kanalizasyon tesisleri de vaatleri arasında.

AK PARTİ ADAYI MEHMET ÖNTÜRK: DAR GELİRLİ KİRACIYA EV

Mehmet Öntürk, geçmiş dönemlerde milletvekili seçilmiş, kentinde tanınan bir siyasetçi. Öncelikli sözü; şehri beş bölgeye ayırarak altyapı ve üstyapısını hızla tamamlamak. Beş yılın sonunda nihai hedefi ise riskli yapı sayısını sıfıra indirmek.

BİRİNCİ MESELE SU SORUNU

Öncelikle tüm ilçelere sağlıklı içme ve kullanma suyu getirmeyi vaat eden Öntürk, uygun alanlara 300-500 bin metreküplük küçük barajlar yaptırmayı planlıyor, “Acil eylem planı kapsamında olağan akıştaki acil müdahaleleri yapacağız” diyor. Diğer bazı hedefleri şöyle:

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İSKENDERUN’A YOL

“Kiracı depremzedelerden yakınlarını veya uzuvlarını kaybedenlere, dar gelirli olmaları şartıyla, belediyenin projelerinden ücretsiz konut. Belen’e alternatif olarak dağı delip İskenderun’a yol. Yıkılmayan ancak risk taşıyan yapılara yeniden inceleme.”

BURSA

AK PARTİ ADAYI ALİNUR AKTAŞ: 14 DÖNÜŞÜM PROJESİ 16 BİN SOSYAL KONUT

Yeniden aday olan mevcut başkan Alinur Aktaş, projelerinin ayrıntılarını altı ana başlık halinde, “Ulaşan, Dirençli, Yeşil ve Yaşanabilir, Üreten, Yaşayan ve Yaşatan Şehir” olarak duyurdu. Yeni vaatlerinden öne çıkanlar şöyle:

BURSARAY UZAYACAK

En önemli konu başlığı kentsel dönüşüm: 14 farklı dönüşüm projesiyle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. 16 bin yeni sosyal konut yapılacak. Raylı sistem ağının Yüksek Hızlı Tren ve Şehir Hastanesi’yle buluşturulması ve 5.4 kilometrelik uzatma hattı da vaatleri arasında.

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EVLENECEKLERE DÜĞÜN SALONU

Sosyal vaatlerinden bazıları ise şöyle: Genç girişimcilere 100 bin TL hibe. Genç Kart ile yıllık 5 bin TL destek. Evlenecek çiftlere düğün salonu temini. Yıllık 16 bin öğrenciye burs. Emeklilere yılda 2 kez 1500 TL nakdi yardım. Hasta yakınlarına konuk evi.

CHP ADAYI MUSTAFA BOZBEY: KÖRFEZE VAPUR GENÇLERE BURS

CHP’li Bursa Büyükşehir Adayı Mustafa Bozbey, metropol ilçelerden Nilüfer’de 2019’a kadar kesintisiz 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. “Kumla, Kurşunlu ve Mudanya dahil olmak üzere sahillerimizi yeniden düzenleyip şehrimizi gerçek bir deniz kenti yapacağız” diyen Bozbey’in proje başlıkları şöyle:

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1 MİLYON AĞAÇ DİKİMİ

“1 milyon ağaç dikeceğiz. Tüm ilçelere yeni kent ormanları kazandıracağız. Bursa metro ile tanışacak. Raylı Sistem ağı genişleyecek. Şehir Hatları Vapuru ile körfez ulaşımı başlayacak. Güney ve Kuzeyde alternatif bulvarlar oluşturulacak. Toplu taşımada sabaha kadar sefer başlayacak.

‘OLGUN GENÇ’LERE MERKEZ

Her bölgeye kreş yapacağız. Annelere (0-4 yaş arası çocuğu olan) ulaşım ücretsiz. Alzheimer Bakım Evleri, Olgun Gençlik Merkezleri açılacak. İhtiyacı olan emeklilerimize 2 bin TL aylık bağlayacağız. 10 bin öğrenciye burs vereceğiz.”

ORDU

AK PARTİ ADAYI HİLMİ GÜLER: ‘ORDU ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK’

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şehre yeniden talip. AK Parti hükümetlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminden tanınan Güler’in mottosu, “Güler yüz, sevginin anahtarıdır.” Tarım, hayvancılık ve lojistikle ilgili makro projeleri var.

BÜYÜYEN ÜNYE LİMANI

Ünye Limanı’nda devam eden yatırımlar bittiğinde kapasiteyi 10 milyon tona ve istihdamı 15 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor. Şehri, Türkiye’nin tarım ve hayvancılık üssüne dönüştürmeyi vaat ediyor.

BEZ, SÜT VE MAMA DESTEĞİ

Bazı bütçe dostu vaatleri ise şöyle: Gençlere, emeklilere sosyal tesislerde % 50 indirim. Yeni doğanlara bez, mama, süt desteği. 0-5 yaş arası bebeği olan annelere ücretsiz ulaşım. Emeklilerin su faturalarında % 50 indirim.

CHP ADAYI ZEKAİ SANA: CEP SANAYİ SİTELERİ

Avukat Zekai Sana, 31 Mart sonrası “şeffaflık ve katılımcılık” sözü veriyor. “İhalelerimizden mal ve hizmet alımına kadar ne iş yaparsak kamuoyunu bilgilendireceğiz. İnternet sitemizde yayınlayacağız” diyen Sana, kent konseylerini yeniden kuracağını belirtiyor.

MAHALLE MECLİSLERİ

Belediye yasasında olmasa bile mahalle meclisleri kurarak halkı yönetime katacağını vurgulayan Sana, vaatlerini 5 yılda tamamlama sözü veriyor. İlk icraat vaadi olarak ise, “Siyanürle altın arayan her madeni kapatacağım. Ruhsatını iptal edeceğim” diyor.

2 BİN TL DESTEK

31 maddelik proje listesinden bazı başlıklar şöyle: İhtiyacı olan ailelere aylık 2 bin TL destek. 0-6 yaş çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım. Çocuklara süt. Engelli, yaşlı merkezleri. Mahalle kreşleri. Her ilçeye spor okulu. Cep sanayi siteleri. Temiz suya erişim.

ESKİŞEHİR

CHP ADAYI AYŞE ÜNLÜCE: ÖNCELİK KUŞAK YOLLARI

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in 25 yıllık başkanlık döneminin ardından CHP’nin adayı olan Avukat Ayşe Ünlüce, kampanyasını “Haydi Gelecek Olalım” sloganıyla tanıttı. Sekiz başlıkta 70 proje açıklayan Ünlüce’nin önceliği kuzey-güney kuşak yolları.

TRAFİK KENT DIŞINA

“Türkiye’de çevreyolu olmayan tek il biziz” diyen Ünlüce, kuşak yollar ile organize sanayi bölgesine rahat ulaşımı sağlamayı ve şehirlerarası trafiği kent dışına aktarmayı vaat ediyor. Bisiklet yolları, tamamı elektrikli otobüsler, ücretsiz otoparklar da vaatleri arasında.

EMEKLİYE YAŞAM MERKEZİ

“Eskişehir’in az bilinen bir yönü; nüfusun dörtte biri emekli” diyen Ünlüce, “Sosyal ve Adil Şehir” başlığı altında emeklilere özel yaşam ve bakım merkezleri de vaat ediyor.

AK PARTİ ADAYI NEBİ HATİPOĞLU: PORSUK’A YENİ NESİL ARITMA

Aynı zamanda AK Parti Eskişehir Milletvekili olan Nebi Hatipoğlu, yaptırdığı anketlerde “Ulaşım, su, kaldırım, evlerin temizliği ve sokak hayvanları” gibi sorun alanları belirlemiş. Projelerinde içme suyu ve trafik konusuna yoğunlaşıyor.

MUSLUKTAN İÇME SUYU

Öncelikle musluktan içilebilir su sağlamayı vaat ediyor. İçme suyu kaynağının Porsuk olduğuna işaret eden Hatipoğlu, “1970’lerde yapılan konvansiyonel arıtma tesisinde çok kimyasal ve klor kullanarak arıtmaya çalışıyoruz. 4 milyar TL yatırımla yeni nesil arıtma tesisi yapacağız” diyor.

750 TL’LİK ET YARDIMI

Tramvayı yer altına almak, katlı kavşaklar, ücretsiz otopark sözleri var. 3 bin 500 yatak kapasiteli üç yurt, İzmir’deki “baykuş seferleri” gibi gece sınırlı sayıda tramvay seferi gençlere vaatleri arasında. Emekli ve dar gelirliye her ay 3 bin TL destek, 750 TL et yardımı da sosyal vaatlerinden...