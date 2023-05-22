4 kadın 100 yıllık ayıbı bitirdi

Haberin Devamı

14 Mayıs seçimlerinde, Giresun’un ilk kadın vekili CHP adayı Elvan Işık Gezmiş, Nevşehir’in ilk kadın vekili MHP adayı Filiz Kılıç olurken, AK Parti adayı Derya Yanık ve CHP adayı Asu Kaya Gedik de Osmaniye’nin ilk kadın vekilleri olmayı başardı.

İLKLERİN REKTÖRÜ

MHP adayı olarak girdiği seçim yarışında Nevşehir’in ilk kadın milletvekili olan Filiz Kılıç, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu. Kılıç, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi’nde 2005 yılında profesör unvanını aldı. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atanan Kılıç, bu görevi 2017 yılına kadar sürdürdü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP’nin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak Nevşehir tarihinin ilk kadın başkan adayı oldu. Filiz Kılıç, 2023 genel seçimlerinde de TBMM’ye girmeyi başardı.

Haberin Devamı

ECZANEDEN MECLİS’E

GİRESUN Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 25 yıldır eczacı. Kentin yakından tanıdığı Gezmiş’e, kendisini milletvekilliğine götüren süreci soruyorum. Başlıyor anlatmaya: “Ben 25 yıldır eczacılığı severek yapan biriyim, aynı zamanda sosyoloğum. Çok uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında aktif bulundum, yöneticilik yaptım. Atatürkçü Düşünce Derneği’nde ve kendi meslek örgütüm Giresun Eczacılar Odası’nda çalıştım. CHP içerisinde de yıllardır aktif çalışmalar yürütüyorum. Gençlik Kolları’ndan Kadın Kolları’na kadar pek çok alanda bulundum. Giresun 100 yıldır kadın vekil çıkaramamış bir şehirdi, bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyordum. Karadeniz kadını çok çalışkandır, güçlüdür. Doğu Karadeniz’den genel olarak çıkan kadın vekil sayısı çok az. Ama bu elbette ki sadece kadınlık erkeklik meselesi değil. Ben yıllardır hem çocuk hem genç hem de kadın hakları konusunda çalışmalar yürütüyorum. Siyaset bilimi ve sosyoloji masterı yapıyorum ve akademide beyin göçü çalışıyorum. Karadeniz’in hem yurtiçi hem yurtdışına göç verme sorunu var. İlimizle ilgili yoğun çalışmalar yaptık, saha çalışmalarında bulunduk. Sahada insanların büyük bir değişim istediğini gördüm. Yeni yüzlere, yeni insanlara ihtiyaç var. Aday olmam Giresun’da büyük bir sevinç yarattı. Gençler artık değişim istiyor.”



İLK İŞİ FINDIĞA EL ATMAK



Gezmiş’e Meclis’e girdikten sonra ilk olarak Giresun’un hangi sorunlarına eğileceğini soruyorum. “Giresun maalesef kalkınma düzeyi düşük bir il. Harika bir doğamız var. Hem tarım konusunda hem turizm konusunda büyük adımlar atmamız gerek. Fındığımızla ilgili Giresun’un özel teşviklere ihtiyacı var. İlk adımları bu alanlarda atmayı düşünüyorum” diyor. ‘Kadın kadının yurdudur’ sözüne çok inandığını belirten Gezmiş, “Kadınlar her alanda olmamıza rağmen siyasette ve iş hayatında yoklar. Bürokraside, siyasette eril düzeni aşmak çok zor ama aşama aşama hep birlikte bu eşitsizliği bozacağız. Sahada ikinci tur için halkımızla buluşmaya devam ediyorum. Genç kızlara diyorum ki şimdi ben vekilim, benden sonra siz olacaksınız. Bu benim tek başıma yaptığım bir şey değil. Daha önce kadın arkadaşlarımın ilmek ilmek ördüğü bir başarının sonucu. Kadınlar olarak her yerdeyiz” cevabını veriyor.

Haberin Devamı

ÖNCE BAKAN ŞİMDİ VEKİL

İSTANBUL Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Derya Yanık uzun süre aktif avukatlık yaptıktan sonra AK Parti’nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak yer aldı. Öğrencilik yıllarından bu yana pek çok sivil toplum örgütünde çalıştı, Darülaceze ile Kadın ve Demokrasi Derneği başta olmak üzere pek çok dernek ve vakıfta yöneticilik yaptı.



21 Nisan 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Derya Yanık, Osmaniye’nin ilk kadın milletvekillerinden biri oldu.

22 YILLIK DOKTOR

Haberin Devamı

OSMANİYE’nin ilk kadın vekillerinden olan Asu Kaya Gedik 4-5 kuşaktır bu şehirli olan bir ailenin kızı. Yıllardır kentte aile hekimi olarak çalışan Gedik, uzun yıllardır da Osmaniye Tabip Odası Başkanlığı’nı yürütüyor. CHP’den Meclis’e giren Gedik sözlerine, “Osmaniye’nin beklediği hizmeti erkek vekiller karşılayamadı” cümlesiyle başlıyor: “Ben yıllardır doktorluk yapıyorum, Osmaniye’nin tüm kesimleriyle temas halindeyim. Herkesin tek bir şikâyeti var; Kimse Osmaniye’nin sesini duymuyor. İnsanlar Osmaniye’ye bir kadın eli değmesi gerektiğini hep söylüyordu. Çevremin isteği üzerine milletvekili adayı oldum. Aday olmamla birlikte çok güzel tepkiler aldım. Şehirdeki oy oranımız yüzde 13’ten 17’ye çıktı. 22 yıllık kamu hizmetim boyunca Osmaniye’nin en yoksul semtlerinde çalıştım. Bu semtlerde çalışırken beni en çok etkileyen şey, toplumdaki sınıflar arası adaletsizlik. Çalışırken sadece hekimlik yapmadım. İnsanların tüm sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştım. İnsanlar en çok da kamu hizmetlerine ulaşımda sorun yaşıyor. Kimi derdini anlatamıyor, kimi yol yöntem bilmiyor.

Haberin Devamı