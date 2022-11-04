4 ilde Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 operasyonu başlatıldı

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak, kış üslenme bölgelerini tespit etmek, geçmiş yıllarda kullandıkları mağara/sığınak/barınak alanlarını imha etmek ve bölücü terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini engellenmek maksadıyla, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-8 (Amanoslar) Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Ferhat GEDİK Operasyonu” başlatıldı.

Adana Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde icra edilen operasyonda; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye Kilis İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) ile Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.216 personel, 107 operasyonel tim görev alıyor.

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ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Operasyonun ilk iki gününde gününde; Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis illerini kapsayan ve Amonoslar bölgesinde MİT Bölge Başkanlığı’nın istihbarat desteği ile gerçekleştirilen arazi araması taramasında tespit edilen 11 farklı noktada, PKK terör örgütü mensuplarına ait sığınak,barınak ve depolarda;

- (3) adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,

- (1) adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- (1) adet Glock tabanca,

- (1) adet otomatik av tüfeği,

- (6) adet el bombası,

- (5) adet roket mühimmatı,

- (926) adet çeşitli çap ve ebatta fişek,

- (23) adet şarjör,

- (14) adet EYP anahtarı (Alfa Fire),

- (2) adet EYP ateşleyicisi,

- (2) adet Toll serisi EYP alıcı düzenek,

- (6) adet EYP devre kartı,

- (3) adet EYP ateşleme kumandası,

- (5) adet el telsizi,

- (2) adet dürbün,

- (2) adet EYP yapında kullanılan elektronik devre kartı,

- (3) adet telsiz,

- (5) adet akü,

- (2) adet tüp,

- (1) adet güneş paneli,

- (180) adet çeşitli ebatlarda pil,

- (20) adet el feneri,

- (2) adet fotoğraf makinası,

muhtelif miktarda yaşam, sağlık, giyim, inşaat ve kırtasiye malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler ve depo, sığınak ve barınaklar imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.