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4 ilde daha dersbaşı

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#Kahramanmaraş#Deprem Bölgesi#Eğitim
4 ilde daha dersbaşı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından eğitime ara verilen Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da bugün okullar kademeli olarak açılıyor. Bu illere bağlı bazı ilçelerde yaklaşık 800 bin öğrenci için eğitim ve öğretim yeniden başlıyor.

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MEB, deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihlerini üç kategoriye ayrıldığını açıklamıştı. Buna göre Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitim öğretim 1 Mart’ta, Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart itibarıyla başladı. Malatya’nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan; Adıyaman’ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan; Kahramanmaraş’ın Andırın ve Ekinözü; Hatay’ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde ise okullar bugün açılıyor. Bu dört ildeki diğer ilçelerdeyse eğitimin başlama süreci hakkında valilikler karar verecek.

Bakanlık, bu dört ildeki öğrenciler için 9 milyon 27 bin 155 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

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#Kahramanmaraş#Deprem Bölgesi#Eğitim

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