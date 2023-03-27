4 ilde daha dersbaşı

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MEB, deprem bölgesindeki 10 ilin eğitim öğretime başlama tarihlerini üç kategoriye ayrıldığını açıklamıştı. Buna göre Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitim öğretim 1 Mart’ta, Adana, Gaziantep ve Osmaniye’de 13 Mart itibarıyla başladı. Malatya’nın Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan; Adıyaman’ın Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan; Kahramanmaraş’ın Andırın ve Ekinözü; Hatay’ın Yayladağı, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde ise okullar bugün açılıyor. Bu dört ildeki diğer ilçelerdeyse eğitimin başlama süreci hakkında valilikler karar verecek.

Bakanlık, bu dört ildeki öğrenciler için 9 milyon 27 bin 155 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.