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Mehmet İNAN-Muammer İRTEM/KELES (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:21 | Son Güncelleme:

4 gün önce kaybolmuştu... Yaşlı kadın böyle bulundu

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4 gün önce kaybolmuştu... Yaşlı kadın böyle bulundu
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Bursa'da 4 gün önce mantar toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan Zübeyde Aydoğdu (80), arama- kurtarma ekiplerince tarlada otururken bulundu.

Keles ilçesindeki evinden 3 Kasım günü mantar toplamak için çıkan Zübeyde Aydoğdu geri dönmedi. Yakınları, kendisinden haber alamadıkları Aydoğdu'nun bulunması için jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu için arama çalışması başlattı. Ekipler, 4 günlük arama- kurtarma çalışmasının sonunda, bu sabah Aydoğdu’yu evinden 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlada otururken buldu.

4 gün önce kaybolmuştu... Yaşlı kadın böyle bulundu

Üşüdüğü belirlenen Aydoğdu, battaniyeye sarılarak, hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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