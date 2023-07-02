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4 bin rakımda Cilo-Fest

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#Cilo Dağları#Cilo Festivali#Hakkari
4 bin rakımda Cilo-Fest
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 07:00

Hakkâri’nin 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buz Gölleri Milli Parkı’nda bu yıl beşincisi düzenlenen Cilo Festivali’ne (Cilo Fest) ilgi büyüktü.

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Hakkâri’de 4 bin 135 rakıma sahip Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı’nda, bu yıl 5’inci kez festival düzenlendi. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen dağcılar ile doğaseverler, festivalin ilk gününde trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yaptı.

Hakkâri’de terörden temizlenen ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile ‘milli park’ ilan edilen 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri’nde, bu yıl 5’inci kez festival düzenlendi. Hakkâri Valiliği’nin organize ettiği, Yüksekova Kaymakamlığı ile çeşitli kurumların da destek verdiği festivale, Hakkâri’nin yanı sıra birçok ilden de kişi katıldı. Dün başlayıp, bugün sona erecek festival kapsamında katılımcılar, çadırlarda kamp yapmaya başladı. Kadınların da aralarında olduğu dağcı ve doğaseverler, göl kıyısında kahvaltı yapıp, kanolar ile gösteri sundu.

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CENNETTEN BİR KÖŞE

Trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinliklere de katılan doğaseverler, Sat Buzul Gölleri önünde fotoğraf çektirdi. Festivale katılan Yüksekova Halk Eğitim Müdürü Kenan Canan, Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri Milli Parkı’nın cennetten bir köşe olduğunu belirterek, “Yurtiçi ve yurtdışından yüksek katılımın olduğu bir festivale şahitlik ediyoruz. Dün akşam saatlerinde binlerce kişi gelip, göllerin kenarında kamp kurdu. Bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Cilo-Fest’ görkemli bir şölene dönüştü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

 

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#Cilo Dağları#Cilo Festivali#Hakkari

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