4 bin liraya ev buldum diye sevinirken fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu

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Ä°stanbul'da son dÃ¶nemde kiralÄ±k ev fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, bazÄ± ev sahipleri de bu durumu fÄ±rsata Ã§evirdi. Esenler DavutpaÅŸa Mahallesi'nde bir kiÅŸi ise daha Ã¶nce kÃ¶mÃ¼rlÃ¼k ve depo olarak kullanÄ±lan giriÅŸ katÄ±ndaki evini emlakÃ§Ä±ya verdi. EmlakÃ§Ä± da evi internet sitesi ilan koyarak 4 bin lira kira istedi. Ä°lan sitesinde bakÄ±msÄ±z 2+1 daireye 4 bin lira kira istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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DuvarlarÄ±nda rutubetli, mutfak tezgahÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k, tuvaletin ise kullanÄ±lamayacak durumda olan evi kiralamak isteyenler fotoÄŸraflarÄ± gÃ¶rÃ¼nce vazgeÃ§ti. Ev ilandan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, emlakÃ§Ä± evde tadilat yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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Evi kiralamak isteyenlerden Furkan TÃ¼reli, "4 bin lira yazÄ±nca ucuz diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k. FotoÄŸraflarÄ±nÄ± attÄ±lar. FotoÄŸraflar gelince 'Bu nasÄ±l rezillik dedik'. FotoÄŸraflarÄ± baÅŸka yerlere attÄ±k, bu kadar vicdansÄ±zlÄ±k olamaz dedik. Ev sahibini direkt engelledik. Bir de 4 bin lira depozito istemiÅŸ Ã§ok ilginÃ§" dedi.

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Mahalle sakini Binal BaÅŸ, aklÄ± olan insanÄ±n o evi tutmaz diyerek, "Ev adamÄ±n istediÄŸi parayÄ± ister ama o ev 4 bin liraya tutulmaz. OrasÄ± daha Ã¶ncesinden kÃ¶mÃ¼rlÃ¼ktÃ¼" ifadelerini kullandÄ±.

Bir baÅŸka mahalle sakini Kerem Karaaslan da "Ä°landa bekara yazmÄ±ÅŸ ama orasÄ± 4 bin lira etmez. Ev deÄŸil bildiÄŸiniz harabe. Depo olarak bile kullanÄ±lmaz ev kokuyordur" dedi.

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